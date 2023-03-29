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أوكرانيا تقصف مدينة مع تزايد الحديث عن هجوم مضاد

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
30 مارس 2023 01:43

قصفت أوكرانيا محطة للسكك الحديدية، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي في مدينة ميليتوبول خلف خطوط المواجهة الأربعاء، وسط حديث متزايد من جانب كييف عن هجوم مضاد.

وأظهرت صور منشورة على الإنترنت، انفجارات تضيء سماء ميليتوبول خلال أوقات الليل مع وجود آثار لدخان الطائرات.

وأكد رئيس مدينة ميليتوبول وقوع انفجارات هناك. ونقلت وكالة أنباء «تاس» الروسية عن مسؤولين محليين قولهم إن محطة للسكك الحديدية تعرضت لأضرار، إلى جانب انقطاع الكهرباء عن المدينة والقرى المجاورة.

وميليتوبول هي مركز لوجستي للسكك الحديدية تستخدمه القوات الروسية في جنوب أوكرانيا، كما أنها جزء من الجسر البري الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

تقع ميليتوبول في جنوب محطة زابوريجيا النووية التي زارها مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة الأربعاء، مكرراً الدعوة لإنشاء منطقة آمنة هناك.

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المصدر: وكالات
أوكرانيا
قصف
ميليتوبول
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