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هزة أرضية جديدة تضرب تركيا

آثار الدمار جراء الزلزال في تركيا
30 مارس 2023 00:46

وقعت، مساء الأربعاء، هزة أرضية بقوة 4,5 درجة على مقياس ريختر في ولاية أضنة جنوبي تركيا.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، في موقعها الإلكتروني، بأن مركز الهزة في قضاء «سايمبيلي» بأضنة، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وذكرت أن الهزة وقعت على عمق 9,38 كيلومتر.

وكانت هزة أرضية بقوة 4,2 درجة على مقياس ريختر قد ضربت ولاية ملاطية وسط تركيا في تمام الساعة 16:58 مساء الأربعاء.

ونقل موقع «تركيا الآن» عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية قولها، في بيان، إن الهزة الأرضية في ولاية ملاطية وقعت على عمق 7 كيلومترات. ولم ترد أي تقارير عن خسائر بشرية أو مادية جراء الهزتين.

كان زلزالان مدمران بقوة 7,8 و7,6 درجة على مقياس ريختر ضربا في السادس من فبراير الماضي جنوب شرق تركيا وشمال سوريا، تلتهما آلاف الهزات.

 وأسفر الزلزالان عن مقتل أكثر من 55 ألف شخص، وحدوث دمار كبير في المباني والبنية التحتية.

وأعلنت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حجم الأضرار بلغ 103,6 مليار دولار أميركي.

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