أسعار القمح تسجل أعلى مستوى في 4 أسابيع

ارتفعت العقود الآجلة للقمح في مجلس شيكاجو للتجارة إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع، اليوم الأربعاء، بعد أن أعلنت شركة تجارة الحبوب «كارجيل» أنها ستوقف تصدير الحبوب الروسية عبر محطتها في أكبر دولة مصدرة للقمح في العالم.
وارتفعت عقود القمح الأكثر تداولاً في مجلس شيكاجو للتجارة 1.25 بالمئة إلى 7.08 دولار وربع السنت للبوشل بحلول الساعة 1517 بتوقيت جرينتش بعد أن وصلت إلى 7.24 دولار في تعاملات سابقة، وهو سعر لم يحدث منذ 27 فبراير الماضي.
وصعدت الذرة 0.46 بالمئة إلى 6.50 دولار وربع السنت للبوشل، بينما زاد فول الصويا 0.53 بالمئة إلى 14.75 دولار ونصف سنت للبوشل.
وجاء ارتفاع القمح الذي سجل خسائر في التعاملات الليلية المبكرة، بعد أن قالت وزارة الزراعة الروسية إن شركة «كارجيل» أبلغتها بأنها ستوقف تصدير الحبوب الروسية اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، لكن وحدة الشحن التابعة لها ستستمر في نقل الحبوب من الموانئ الروسية.