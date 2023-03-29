الخميس 30 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الدنمارك تنتشل جسماً قرب خط أنابيب نورد ستريم 2

فقاعات جراء تسرب الغاز من خط أنابيب "نوردم ستريم"
29 مارس 2023 21:08

أعلنت وكالة الطاقة الدنماركية، اليوم الأربعاء، أنّها انتشلت جسمًا أسطوانيًا تمّ رصده بالقرب من خط أنابيب الغاز نورد ستريم-2 الذي تعرّض للتخريب، مشيرة إلى أنّ هذا الجسم هو عوّامة دخان.

وقالت الوكالة في بيان «تم انتشال الجسم بمشاركة ممثل عن الشركة المالكة نورد ستريم 2 ايه جي».

وجرت عملية انتشال الجسم، التي نفّذت تحت إشراف وزارة الدفاع الدنماركية، في 28 مارس على عمق 73 مترًا.

وقال البيان «تشير التحقيقات إلى أن الجسم عبارة عن عوامة دخان فارغة تستخدم لوضع علامات بصرية».

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كشف بنفسه قبل أسبوعين عن اكتشاف هذا الجسم الذي رصدته شركة «غازبروم» ولا يشكّل أيّ خطر أمني، مشيراً إلى دور محتمل في عملية التخريب.

وقال الرئيس الروسي، للقناة التلفزيونية الروسية 24 يومها: «يرى خبراء أنه قد يكون هوائيًا لالتقاط إشارة لتفعيل عبوة ناسفة يمكن وضعها في هذا (الجزء) من خط أنابيب الغاز».

بعد ستة أشهر على التفجيرات، التي ضربت خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2 لا تزال المسؤولية عن الهجمات غامضة على الرغم من التحقيقات الجنائية في دول المنطقة (ألمانيا والسويد والدنمارك).

وأعلنت ألمانيا، مطلع مارس الجاري، أنها فتحت تحقيقا بشأن قارب يشتبه في أنه نقل متفجرات إلى الموقع، دون أن تتمكن من التوصل إلى استنتاجات حول هوية الجهة المنفذة.

أخبار ذات صلة
الكرملين يدلي بتصريح بشأن هجمات «نورد ستريم»
المصدر: وكالات
خط أنابيب
نورد ستريم 2
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
«جائزة أستراليا» تريد التحول إلى «سباق ليلي»
الرياضي
«جائزة أستراليا» تريد التحول إلى «سباق ليلي»
اليوم 14:44
مبادرة بنك الإمارات للطعام (أرشيفية)
الإمارات
الإمارات تحاصر هدر الطعام.. والهدف "صفر مخلفات"
اليوم 14:14
محمد عمر يتوّج بذهبيتي الإطاحة بالمطرقة في بطولة العالم
الرياضي
محمد عمر يتوّج بذهبيتي الإطاحة بالمطرقة في بطولة العالم
اليوم 14:06
ملك بريطانيا يلقي خطاباً في مجلس النواب الألماني
عربي ودولي
ملك بريطانيا يلقي خطاباً في مجلس النواب الألماني
اليوم 14:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©