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شتاينماير يشكر تشارلز بتخصيصه ألمانيا بأول زيارة خارجية له

شتاينماير خلال استقباله الملك في قصر بيلفو الرئاسي في برلين
29 مارس 2023 19:34

وجه الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الشكر لملك بريطانيا تشارلز الثالث، لأنه خص ألمانيا بأول زيارة خارجية له منذ توليه عرش المملكة المتحدة.

وخلال استقباله الملك في قصر بيلفو الرئاسي في برلين، قال شتاينماير، اليوم الأربعاء، وفقاً لنص الخطاب الذي تم نشره بشكل مسبق، عن الزيارة، إنها «لفتة شخصية عظيمة وإشارة مهمة بالنسبة للعلاقات الألمانية البريطانية».

وذكَّر شتاينماير بأنه في مثل هذا اليوم التاسع والعشرين من مارس من عام 2017 سلمت رئيس الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي للاتحاد الأوروبي طلب خروج بريطانيا من التكتل «اليوم بعد ست سنوات بالضبط من بدء بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، نفتح فصلاً جديداً في العلاقات. ننظر معاً إلى الأمام كأصدقاء وشركاء».

كان تشارلز وكاميلا وصلا إلى برلين في وقت سابق من بعد ظهر اليوم وذلك في زيارة لألمانيا تستغرق ثلاثة أيام.

ورحب الرئيس الألماني وزوجته بالملك البريطاني وزوجته عند بوابة براندنبورج بسلام الشرف العسكري.

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المصدر: وكالات
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