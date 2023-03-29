الخميس 30 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

البابا فرنسيس يدخل المستشفى

البابا فرنسيس
29 مارس 2023 19:30

قال ماتيو بروني المتحدث باسم البابا فرنسيس في بيان مقتضب، اليوم الأربعاء، إن بابا الفاتيكان ذهب إلى مستشفى جيميلي في روما لإجراء فحص كان مقرراً سلفاً.

وشارك البابا، البالغ من العمر 86 عاماً، في وقت سابق اليوم في مناسبة حضور عام وبدا بصحة جيدة.

ويعاني البابا فرنسيس من عارض صحي في القولون، وأجرى عملية جراحية في عام 2021 لإزالة جزء منه.

وفي وقت سابق من هذا العام، قال إن الحالة عادت وتسبب في زيادة وزنه، لكنه لم يبد القلق بشكل مبالغ فيه.ولم يضف مزيداً من التفاصيل.

ويعاني البابا أيضاً من مشكلة في ركبته ويستخدم عصا وكرسياً متحركاً بالتناوب في ظهوره العام.

أخبار ذات صلة
الفاتيكان يكشف أسباب دخول البابا إلى المستشفى
نجاح علاج مريضة بالذئبة الحمامية الجهازي
المصدر: وكالات
الفاتيكان
البابا
البابا فرنسيس
مستشفى توام
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
«جائزة أستراليا» تريد التحول إلى «سباق ليلي»
الرياضي
«جائزة أستراليا» تريد التحول إلى «سباق ليلي»
اليوم 14:44
مبادرة بنك الإمارات للطعام (أرشيفية)
الإمارات
الإمارات تحاصر هدر الطعام.. والهدف "صفر مخلفات"
اليوم 14:14
محمد عمر يتوّج بذهبيتي الإطاحة بالمطرقة في بطولة العالم
الرياضي
محمد عمر يتوّج بذهبيتي الإطاحة بالمطرقة في بطولة العالم
اليوم 14:06
ملك بريطانيا يلقي خطاباً في مجلس النواب الألماني
عربي ودولي
ملك بريطانيا يلقي خطاباً في مجلس النواب الألماني
اليوم 14:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©