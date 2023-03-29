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«الصحة العالمية» على علم بحالات «ماربورج» في غينيا الاستوائية

تعبيرية
29 مارس 2023 19:09

قال مدير منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن المنظمة على دراية بوجود حالات إصابة إضافية بفيروس ماربورج في غينيا الاستوائية، وحثت حكومة البلاد على الإبلاغ عنها بشكل رسمي.

وأفادت المنظمة بأن مرض فيروس ماربورج عبارة عن حمى نزفية فيروسية يصل معدل الوفيات جرائها إلى 88 بالمئة.

وثمة تفش أيضاً للفيروس في تنزانيا.

وقالت المنظمة، إنها تعمل مع السلطات ومصنّعي اللقاح على تنظيم تجارب في الدول المتضررة.

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المصدر: وكالات
الصحة العالمية
غينيا الاستوائية
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