الهند تطالب المزارعين بحصاد المحاصيل لتجنب عواصف البرد

أكدت هيئة الأرصاد الجوية الهندية، أنه يجب على المزارعين الانتهاء من حصاد المحاصيل الناضجة في بعض الولايات الشمالية، التي تتضمن البنجاب وهاريانا وأوتار براديش وراجستان، لتجنب حدوث أي أضرار ناتج عن عواصف البَرَد والرياح العاصفة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاربعاء، بأنه من المتوقع هطول أمطار وهبوب عواصف برد في بعض أجزاء المناطق الشمالية الغربية، والوسطى، والشرقية، لمدة يومين اعتبارا من يوم غد الخميس، بحسب ما قاله مكتب الأرصاد الجوية في بيان له، اليوم الأربعاء.

كما يتوقع هطول أمطار في الأجزاء الشمالية الشرقية لمدة خمسة أيام اعتباراً من اليوم الأربعاء.

ويتعين على المزارعين تصريف المياه الزائدة من الحقول، وتقديم الدعم "الميكانيكي" للمحاصيل البستانية في المنطقة الشمالية الشرقية.

وليس هناك موجات حارة محتملة في أي جزء من البلاد أثناء الأيام الخمسة المقبلة.