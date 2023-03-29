إيطاليا تعلن عن تخفيضات ضريبية حتى يونيو المقبل

أعلنت إيطاليا عن تخفيضات ضريبية جديدة حتى 30 يونيو المقبل للشركات التي تواجه تكاليف الطاقة المرتفعة. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الحكومة القول مساء أمس الثلاثاء إنه بالنسبة للربع الثاني من عام 2023، سوف يتم خفض ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي من 10% إلى 5%، كما سوف يتم إتاحة ائتمان ضريبي خاص للشركات التي ارتفعت لديها تكاليف الغاز والكهرباء بأكثر من 30% منذ عام 2019 .

ويجب استخدام الائتمان بحلول 30 ديسمبر المقبل. ويشار إلى أن الحرب في أوكرانيا العام الماضي أدت لتذبذب أسعار الغاز الطبيعي ليصل لمستويات قياسية، حيث ارتفع 17 إلى 30 مرة مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا، مما ألحق الضرر بهوامش الشركات، وجعل من الصعب عليها التخطيط للعام الجاري.