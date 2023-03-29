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أردوغان يقرر رفع الحد الأدنى للأجور في يوليو

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
29 مارس 2023 17:43

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومته سترفع الحد الأدنى للأجور في شهر يوليو المقبل، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «الاناضول» التركية، اليوم الأربعاء.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان للصحفيين لدى مغادرته مبنى البرلمان التركي، عقب مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لحزبه.

ورداً على سؤال لأحد الصحفيين حول إمكانية إعلان الحكومة زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور خلال العام الجاري، قال أردوغان: «في يوليو».

ولم توضح «الأناضول» حجم الزيادة المقررة.

جدير بالذكر أنه بغض النظر عن حجم الزيادة، فهي ستكون الثانية هذا العام.

وكان قد تم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 55% في يناير الماضي.

 

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رجب طيب أردوغان
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