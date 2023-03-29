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غروسي يحاول «تجنب كارثة» في محطة زابوريجيا

رافايل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
29 مارس 2023 17:27

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، اليوم الأربعاء، إنه «يحاول» إيجاد حل وسط بين موسكو وكييف «لتجنب كارثة» في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي يحتلها الروس.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن غروسي قوله من الموقع «أحاول الاستعداد واقتراح إجراءات واقعية يوافق عليها جميع الأطراف».

وأوضح أن الحل الوسط يتعلق بالمحطة نفسها وليس بمنطقة أمنية حولها ركزت عليها المفاوضات حتى الآن ولكن دون نتيجة.

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المصدر: وكالات
رافاييل غروسي
روسيا
أوكرانيا
محطة زابوريجيا النووية
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