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مقتل 3 من عائلة واحدة برصاص مسلحين في بغداد

أرشيفية
29 مارس 2023 17:03

أفادت مصادر أمنية عراقية وشهود عيان، اليوم الأربعاء، بمقتل ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة برصاص مسلحين في إحدى قرى محافظة ديالى 57 كم شمال شرقي بغداد.

وقالت المصادر، إن مسلحين هاجموا، فجر اليوم، منزل عائلة مكونة من الأب والزوجة والابن في قرية التحويلة في قضاء الخالص بمحافظة ديالى، وأطلقوا عليهم الرصاص من أسلحة كاتمة للصوت وأردوهم قتلى في الحال ولاذوا بالفرار.

وبحسب المصادر، يعمل الأب في أحد الأجهزة الأمنية العراقية، موضحة أن القوات الأمنية هرعت إلى مكان الحادث وأجرت تحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

وتشهد مناطق متفرقة في محافظة ديالى أعمال عنف متكررة تقف وراءها جماعات مسلحة ناشطة.

 

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