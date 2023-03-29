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الملك تشارلز يصل إلى برلين في أول زيارة رسمية للخارج

الملك تشارلز يصل إلى برلين في أول زيارة رسمية للخارج
29 مارس 2023 16:59

وصل ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، إلى مطار برلين، اليوم الأربعاء، في أول زيارة رسمية يقوم بها إلى الخارج بصفته ملكاً.

وغادر تشارلز وزوجته كاميلا طائرتهما في مطار برلين براندنبورج، جنوب العاصمة، وكان في استقبالهما مسؤولون ألمان.

وتم تقديم باقة من الزهور إلى كاميلا.

ومن المقرر أن يتوجها من المطار إلى بوابة براندنبورج في وسط المدينة، من أجل حضور حفل ترحيب بمراسم عسكرية.

وتتضمن الزيارة الملكية التي تستغرق ثلاثة أيام، إلقاء الملك كلمة أمام البرلمان الألماني، وعقد اجتماع مع لاجئين أوكرانيين، إلى جانب العديد من الفاعليات الأخرى.

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المصدر: وكالات
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تشارلز
بريطانيا
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