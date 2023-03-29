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الكرملين: «الحرب الهجينة» بين روسيا والغرب «طويلة الأمد»

من المعارك في أوكرانيا
29 مارس 2023 16:06

توقع الكرملين، اليوم الأربعاء، أن «يطول» أمد «الحرب الهجينة» بين روسيا والدول الغربية بشأن النزاع في أوكرانيا بعد أكثر من سنة على بدء الهجوم الروسي على هذا البلد.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين «إذا ما تحدثنا عن الحرب بالمعنى الواسع وعن المواجهة مع دول غير صديقة ومناهضة، عن هذه الحرب الهجينة، فإن أمدها سيطول».

وأضاف أن الروس يلتفون حول الرئيس فلاديمير بوتين بشكل «غير مسبوق»، ومعظمهم يريدون أن تتحقق أهدافه في أوكرانيا.

وأوضح قائلاً «نرى التفافاً غير مسبوق للمجتمع الروسي حول الرئيس، حول القائد الأعلى للقوات المسلحة والسياسات التي ينتهجها».

وأضاف «نرى اقتناعاً سائداً تماماً في مجتمعنا بأن جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة يجب أن تتحقق وستتحقق».

 

 

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