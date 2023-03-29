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زيلينسكي يدعو نظيره الصيني لزيارة أوكرانيا

زيلينسكي يدعو نظيره الصيني لزيارة أوكرانيا
29 مارس 2023 14:16

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعوة إلى الرئيس الصيني شي جين بينج لزيارة أوكرانيا. وقال زيلينسكي "نحن مستعدون لرؤيته هنا. أريد أن أتحدث معه.

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لقد تواصلت معه قبل الحرب واسعة النطاق. لكن طوال هذا العام، أكثر من عام، لم أتواصل به"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم". وكان مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك، قد صرح في وقت سابق بأن العمل التحضيري لإجراء محادثة مباشرة بين الرئيسين الأوكراني والصيني مستمر وأنه "لم يصل بعد إلى أي مرحلة نهائية". يشار إلى أن شي جين بينج زار روسيا في الفترة من 20 إلى 22  مارس الجاري.

المصدر: د ب أ
فلاديمير زيلينسكي
روسيا
أوكرانيا
الصين
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