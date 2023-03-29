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الرئيس السوري يجري تعديلاً وزارياً

بشار الأسد
29 مارس 2023 11:28

قال الإعلام الرسمي السوري، إن الرئيس بشار الأسد أجرى تعديلاً وزارياً لتغيير خمسة وزراء منهم وزير النفط، وعيّن فراس حسن قدور وزيراً للنفط والثروة المعدنية خلفاً لبسام طعمة.

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