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استمرار المفاوضات حول مشروع التعديلات القضائية في إسرائيل

استمرار المفاوضات حول مشروع التعديلات القضائية في إسرائيل
29 مارس 2023 10:54

أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ أن المفاوضات بين أحزاب الغالبية والمعارضة بشأن خطة الإصلاح القضائي ستستمر الأربعاء، بعد لقاء أول جرى "بروح إيجابية" الثلاثاء.

قبيل ذلك، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أنه "قرر وقف" دراسة مشروع الإصلاح القضائي من أجل إعطاء "فرصة لحوار حقيقي" بهدف اعتماد نص بتوافق أكبر خلال الدورة البرلمانية الصيفية التي تبدأ في 30 أبريل. 

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المصدر: وكالات
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