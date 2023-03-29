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زلزال قوي يضرب العاصمة الأفغانية كابول

موضوعية
29 مارس 2023 10:39

ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، شرق العاصمة الأفغانية كابول، صباح اليوم الأربعاء. وذكرت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم نقلاً عن  المركز الوطني لعلوم الزلازل في الهند أن الزلزال، وقع على بعد 85 كيلومتراً شرق العاصمة كابول.

وأضاف المركز أن السكان شعروا بالهزة الأرضية، حوالي الساعة الرابعة و49 دقيقة، صباحاً بالتوقيت المحلي، وكان الزلزال على عمق عشرة كيلومترات.

ولم ترد أي تقارير حتى الآن عن حدوث أضرار ولا سقوط ضحايا جراء الزلزال. وكان زلزال قوي، بلغت شدته 8ر6 درجة قد ضرب الأسبوع الماضي أفغانستان، وشعر به السكان في الدول المجاورة، بما في ذلك باكستان وطاجيكستان والهند.

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