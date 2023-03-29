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روسيا توضح موقفها بشأن معاهدة نيو ستارت

روسيا تواصل تعليق مشاركتها في معاهدة نيو ستارت
29 مارس 2023 10:29

نقلت وكالة ريا نوفوستي للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قوله اليوم الأربعاء إن روسيا لن تغير موقفها بشأن تعليق المشاركة في معاهدة نيو ستارت النووية بالرغم من قرار الولايات المتحدة وقف تبادل البيانات مع موسكو بموجب الاتفاقية.

 

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