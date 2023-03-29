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بايدن يستهل حملته المتوقعة للترشح مجدداً للرئاسة بالترويج للاقتصاد الأميركي

بايدن يستهل حملته المتوقعة للترشح مجدداً للرئاسة بالترويج للاقتصاد الأميركي
29 مارس 2023 08:55

أطلق الرئيس جو بايدن شعارات جديدة الثلاثاء مروجاً لما وصفه بأنه انبعاث التصنيع في الولايات المتحدة الذي يتوقع أن يكون محور حملته للترشح مجدداً للرئاسة، محذرا في الوقت عينه الجمهوريين من أي محاولة للإضرار بالاقتصاد.

وقال بايدن في مصنع "وولفسبيد" في دورهام بولاية نورث كارولينا المخصص لأشباه الموصلات والذي أعلن مؤخراً عن توسعة بقيمة 5 مليارات دولار، "كنت مصمما على إعادة الصناعات إلى هذا البلد مجددا، ولبناء قدرة تصنيعية أميركية".

ومنذ تولي منصبه عام 2021، كان في صلب أولويات بايدن تعزيز قدرات الولايات المتحدة في مجال إنتاج المكونات الصغيرة عالية التقنية التي تدخل في تصنيع معظم الأجهزة الحديثة.

وافتتحت زيارة بايدن لهذا المصنع ما وصفه البيت الأبيض بأنه جولة "الاستثمار في أميركا" التي تستغرق ثلاثة أسابيع وتتضمن زيارة كبار المسؤولين لنحو 20 ولاية للترويج للوظائف التي أضافتها مصانع أشباه الموصلات وغيرها التي عززتها حوافز حكومية ضخمة.

ووفقا للبيت الأبيض، تم الإعلان عن أكثر من 435 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة في عهد بايدن، نحو نصفها في شركات الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية، والنصف الآخر في أشباه الموصلات.

وأكد بايدن الذي لم يعلن بعد ترشحه لولاية ثانية عام 2024 لكنه أرسل إشارات واضحة حول ذلك "إذا استثمرنا في أميركا، يمكننا تغيير مستقبل البلاد".

 

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