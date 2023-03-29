الخميس 30 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ملك بريطانيا يصل ألمانيا في أولى زياراته الخارجية

ملك بريطانيا
29 مارس 2023 08:56

يسافر الملك تشارلز إلى ألمانيا اليوم الأربعاء، في أول زيارة دولة يقوم بها منذ إعلانه ملكاً لبريطانيا.

وكان من المقرر أن يتوجه تشارلز، الذي تولى العرش خلفاً لوالدته الراحلة الملكة إليزابيث في سبتمبر، إلى فرنسا أولاً لكنه ألغى هذه المحطة في الجولة.

وقال قصر بكنجهام إن زيارة تشارلز لألمانيا ستستمر ثلاثة أيام وستشمل العاصمة برلين وولاية براندنبورج بشرق البلاد ومدينة هامبورج الساحلية الشمالية وإنه سيتطرق إلى قضايا تواجه البلدين مثل الاستدامة والأزمة الأوكرانية كما سيحيي ذكرى أحداث تاريخية.

وقال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إن اختيار تشارلز لفرنسا وألمانيا لأول زيارة دولة يقوم بها حتى قبل تتويجه المقرر في مايو يمثل "إيماءة أوروبية" مهمة.

وأضاف في كلمة عبر الفيديو قبل بدء الزيارة "له ولجميع البريطانيين بطبيعة الحال أود أن أقول إننا في ألمانيا وأوروبا نأمل في علاقات وثيقة وودية مع المملكة المتحدة حتى بعد الانفصال".

أخبار ذات صلة
ملك بريطانيا يلقي خطاباً في مجلس النواب الألماني
الملك تشارلز يتعهد بتعزيز التعاون مع ألمانيا
المصدر: وكالات
برلين
بريطانيا
ألمانيا
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
مبادرة بنك الإمارات للطعام (أرشيفية)
الإمارات
الإمارات تحاصر هدر الطعام.. والهدف "صفر مخلفات"
اليوم 14:14
محمد عمر يتوّج بذهبيتي الإطاحة بالمطرقة في بطولة العالم
الرياضي
محمد عمر يتوّج بذهبيتي الإطاحة بالمطرقة في بطولة العالم
اليوم 14:06
ملك بريطانيا يلقي خطاباً في مجلس النواب الألماني
عربي ودولي
ملك بريطانيا يلقي خطاباً في مجلس النواب الألماني
اليوم 14:02
"ديليفرو" تمكن مستخدمي تطبيقها الذكي من دعم حملة "وقف المليار وجبة"
الإمارات
"ديليفرو" تمكن مستخدمي تطبيقها الذكي من دعم حملة "وقف المليار وجبة"
اليوم 13:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©