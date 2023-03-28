اعتقال 3 إرهابيين في تونس

تونس (الاتحاد)

أعلن الحرس الوطني التونسي، أمس، إيقاف 3 عناصر إرهابية صادر ضدها أحكام بالسجن.

وتم توقيف العناصر الثلاثة المفتش عنها من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية بجهة صفاقس، فجر أمس، أثناء دورية أمنية، وفقاً لما أفاد به متحدث باسم الحرس الوطني التونسي.

والموقوفون صادر ضدهم أحكام بالسجن لمدة 4 أعوام بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي.

وفي سياق آخر، أعلنت السلطات التونسية، أمس، ضبط 33 مهاجراً غير نظاميين، بعدما تجاوزوا الحدود الغربية للبلاد مع الجزائر قادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس العميد حسام الدين الجبابلي، في بيان نشره على «فيس بوك».

وقال الجبالي: «تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي الاثنين والثلاثاء، وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات جندوبة والقصرين من ضبط 33 شخصا من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء». وأضاف أن «المهاجرين تعمدوا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة»، مشيراً إلى أنه «باستشارة النيابة العمومية التونسية، أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم»، دون مزيد من التفاصيل.

وقبل أسبوع، أجرى وفد من الاتحاد الأوروبي، زيارة إلى تونس لبحث التعاون بين الجانبين في مجال الهجرة، ولإجراء نقاشات بشأن الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وفق بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي بتونس.

وفي 21 فبراير الماضي، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى وضع حد لتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، واصفاً الأمر بأنه «ترتيب إجرامي يهدف لتغيير تركيبة تونس الديموغرافية».