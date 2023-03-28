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واشنطن تعلن عن مساعدات لدعم السلام في غرب أفريقيا

كامالا هاريس
29 مارس 2023 02:07

أكرا (وكالات)

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أعلنت نائبة رئيس الولايات المتحدة الأميركية كامالا هاريس عن حزمة مساعدات جديدة لدول غرب أفريقيا بقيمة 100 مليون دولار، وذلك من أجل دعم بناء السلام في المنطقة ومنع نشوب صراعات.
وفيما تحدثت عن العديد من التحديات في المنطقة لا سيما انعدام الأمن وتغير المناخ والعقبات التي تعترض النمو الاقتصادي، أكدت نائبة الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة ستبقى «شريكاً ثابتاً من أجل تقدم القارة».
وأضافت «نحن ملتزمون بالكامل بشأن أفريقيا»، مكررة بذلك كلمات الرئيس جو بايدن في القمة بين الولايات المتحدة وأفريقيا السنة الماضية.
وقالت هاريس إن المساعدات المالية الأميركية الجديدة تهدف إلى دعم دول المنطقة غانا وبنين وغينيا وكوت ديفوار وتوغو في التعامل مع التطرف العنيف وعدم الاستقرار.

غرب أفريقيا
أميركا
كامالا هاريس
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