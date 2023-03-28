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أول زيارة لمسؤول أميركي إلى الصين منذ إلغاء زيارة بلينكن

من العاصمة الصينية بكين
29 مارس 2023 01:44

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أن مسؤولا أميركيا زار الصين الأسبوع الماضي، في خطوة تعكس استئنافا خجولا للحوار بعد نحو شهرين على إلغاء واشنطن بشكل مفاجئ زيارة كان من المقرر أن يجريها وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

وزار ريك ووترز الذي يرأس هيئة جديدة في الخارجية الأميركية أطلقت عليها تسمية "تشاينا هاوس" تعنى بالإشراف على السياسة الأميركية تجاه الصين، العاصمة بكين وشنغهاي وهونغ كونغ، وفق ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل في تصريح للصحافيين.

وقال باتيل إن ووترز "التقى نظراء له" وموظفين أميركيين مستقرين في الصين.

وكان مقرّرا أن يزور بلينكن بكين في مطلع فبراير، وكان من المفترض أن يكون أرفع مسؤول أميركي يزور الصين منذ نحو خمس سنوات.

وكان الرئيسان الصيني شي جينبينغ والأميركي جو بايدن قد اتّفقا على الزيارة خلال محادثات أجرياها على هامش قمة مجموعة العشرين التي نظّمت في نوفمبر واستضافتها بالي حيث اتّفقا على العمل لاحتواء التوترات المتصاعدة بين أكبر قوّتين اقتصاديتين في العالم.

 

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المصدر: وكالات
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