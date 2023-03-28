نيجيريا.. 50 ألف مقاتل من «بوكو حرام» يلقون السلاح

أبوجا (وكالات)

كشف الجيش النيجيري عن أن 50 ألف مقاتل من حركة «بوكو حرام» الإرهابية قاموا بتسليم أنفسهم وإلقاء السلاح للسلطات خلال عام.

وقال القائد العام للجيش النيجيري الجنرال لوكي إيرابو في تصريح له أن برنامج الإدماج مكّن من استسلام نحو 1543 مسلحاً من «بوكو حرام» في معسكر «مالام سيدي» بمحافظة «غومبي»، خلال الفترة ما بين عامي 2016 و2022، بينما بلغ عدد من تم الإفراج عنهم 1935 في معسكر «بولومكوتو» بمنطقة «مايدوغري».

وتشهد نيجيريا منذ أكثر من عقد من الزمن انعداماً للأمن بسبب نشاط حركة «بوكو حرام» الإرهابية، والتي انقسمت مؤخراً لتنبثق عنها حركة أشد عنفاً تبايع تنظيم «داعش» وامتد هذا العنف إلى دول الجوار، مثل تشاد والكاميرون والنيجر.