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السودان يستعد للتوقيع على «الاتفاق النهائي» السبت

جانب من أعمال ورشة الإصلاح الأمني والعسكري (من المصدر)
29 مارس 2023 02:08

أسماء الحسيني (الخرطوم)

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أكدت قيادات سياسية سودانية أن أطراف العملية السياسية في البلاد تستعد للتوقيع على الاتفاق النهائي في الموعد المقرر له يوم السبت المقبل.
وقال عبد الحليم عيسى تيمان مساعد رئيس حزب الأمة القومي والقيادي في قوى الحرية والتغيير لـ«الاتحاد»: إن العملية السياسية تمضي إلى نهايتها وفقاً للجدول الزمني المقرر لها، بعد عمل كبير قامت به قوى «الحرية والتغيير» والقوى الموقعة على «الاتفاق الإطاري»، معتبراً أن السودان يستعد الآن للتوقيع على الاتفاق النهائي السبت المقبل، بعد أن تم الانتهاء من إعداد مسودته الأولى وتسليمها للأطراف المشاركة.
وأوضح أن الاتفاق النهائي هو «تطوير للاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه بين القوى المدنية والعسكريين في الـ 5 من ديسمبر الماضي، بعد إدخال بعض التعديلات عليه من قبل لجنة تنسيقية عليا تضم الآلية الثلاثية وممثلاً للجيش وممثلاً لقوى الدعم السريع وممثلين للقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، وقد شكلت هذه اللجنة لجنة أخرى لصياغة الاتفاق، وهي الآن في انتظار مزيد من ملاحظات وتعديلات الأطراف، ليكون الاتفاق جاهزاً في الأول من أبريل للتوقيع عليه، ثم يتم بعد ذلك التوجه لإعداد مشروع الدستور الانتقالي والانتهاء منه في السادس من أبريل».
وأوضح تيمان أن المرحلة الأخيرة هي مرحلة تشكيل هياكل السلطة، وهذا الأمر محدد له يوم 11 أبريل، حيث سيتم تسمية رئيس الوزراء، ورأس الدولة، وبعد ذلك يقود رئيس الوزراء مشاورات واسعة مع الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة المدنية الانتقالية، وصولاً إلى استكمال هياكل السلطة الانتقالية.
وتتضمن مسودة الاتفاق النهائي أكثر من 10 مهام للفترة الانتقالية تتمثل في الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى جيش مهني واحد يحمي حدود البلاد والحكم المدني الديمقراطي وينأى عن السياسة، بالإضافة إلى إطلاق عملية شاملة تحقق العدالة الانتقالية وتكشف الجرائم وتحاسب مرتكبيها وتنصف الضحايا.

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