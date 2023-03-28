الأربعاء 29 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

اليمن.. توثيق مئات الانتهاكات للانقلابيين في البيضاء

جانب من محافظة البيضاء (أرشيفية)
29 مارس 2023 02:07

عدن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
انتهاكات «الحوثي» تدفع مئات العائلات اليمنية للنزوح
«الحوثي» يستغل المساجد لنشر الكراهية في رمضان

وثق تقرير حقوقي 393 انتهاكاً بحق المدنيين في محافظة البيضاء، خلال العام الماضي، ارتبكتها جماعة الحوثي الانقلابية.
وقال مركز «رصد للحقوق والتنمية»، إنه وثق 393 واقعة انتهاك تعرض لها المدنيون في محافظة البيضاء خلال العام الفائت، ارتكبت جماعة الحوثي غالبيتها.
وحسب ما نشره المركز الحقوقي، فقد تنوعت الانتهاكات ضد المدنيين ما بين 52 حالة قتل بين الضحايا، 12 طفلاً، و4 نساء، بالإضافة إلى 41 حالة إصابة من بينها 14 طفلاً و4 نساء.
وأشار المركز إلى أنه وثق سقوط 26 ضحية من المدنيين نتيجة الألغام التي زرعتها جماعة الحوثي في المحافظة، وعبوات ناسفة من مخلفاتها، كما أشار التقرير إلى تسجيل 182 واقعة اعتقال تعسفي.
ورصد المركز في تقريره 92 واقعة اعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة، منها 20 حالة اقتحام منازل والعبث بالمحتويات و22 حالة مصادرة ممتلكات خاصة جميعها لجماعة الحوثي، بينها مصادرة محطة لبيع الغاز المنزلي و49 واقعة تدمير للمنازل والمنشآت الخاصة، منها حالتا تدمير كلي للمنازل و47 حالة تدمير جزئي.
ولفت التقرير إلى تسجيل 13 حالة انتهاك للممتلكات العامة «المساجد والمدارس» و26 حالة اعتداء وسوء معاملة ومنع من التنقل.
ووفق التقرير فإن «جماعة الحوثي تواصل انتهاكاتها لحقوق اليمنيين من دون مراعاة للدستور والقانون والعرف اليمني مستمرة في الإذلال والقهر والاستحواذ وبشكل يومي، ومن أبرز هذه الانتهاكات الاستمرار في الجباية ونهب الأموال من دون مراعاة للوضع المعيشي السيئ الذي وصل إليه الناس».
وأكد التقرير استمرار الحوثيين في حملات الاقتحام للمحلات التجارية، وقال إنها «عملت على إجبار الموظفين والمعلمين لحضور دوراتهم الثقافية العنصرية والضغط على المعلمين لتدريس ملازم الحوثي».

انتهاكات الحوثيين
محافظة البيضاء
اليمن
ميليشيات الحوثي
الميليشيات الحوثية
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
محمد بن زايد ومحمد بن راشد في صورة جماعية أثناء إطلاق الاستراتيجية بحضور مكتوم بن محمد ومنصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد وفي الصورة عبدالرحمن العويس وسارة الأميري وعمر العلماء والحضور
الإمارات
رئيس الدولة: أولويتنا خدمة مجتمعنا
اليوم 02:10
شرطة أبوظبي توفير الأجواء الآمنة وتقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع
الإمارات
شرطة أبوظبي توفير الأجواء الآمنة وتقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع
اليوم 02:10
«مبادرة المنال الإنسانية» تدعم دمج تغير المناخ في المناهج التعليمية
الإمارات
«مبادرة المنال الإنسانية» تدعم دمج تغير المناخ في المناهج التعليمية
اليوم 02:09
مغير الخييلي ومسؤولو الدائرة خلال استقبال وفد «أمانة الرياض» (من المصدر)
الإمارات
«تنمية المجتمع أبوظبي» تستقبل وفداً من أمانة منطقة الرياض
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©