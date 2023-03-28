اليمن.. توثيق مئات الانتهاكات للانقلابيين في البيضاء

عدن (الاتحاد)

وثق تقرير حقوقي 393 انتهاكاً بحق المدنيين في محافظة البيضاء، خلال العام الماضي، ارتبكتها جماعة الحوثي الانقلابية.

وقال مركز «رصد للحقوق والتنمية»، إنه وثق 393 واقعة انتهاك تعرض لها المدنيون في محافظة البيضاء خلال العام الفائت، ارتكبت جماعة الحوثي غالبيتها.

وحسب ما نشره المركز الحقوقي، فقد تنوعت الانتهاكات ضد المدنيين ما بين 52 حالة قتل بين الضحايا، 12 طفلاً، و4 نساء، بالإضافة إلى 41 حالة إصابة من بينها 14 طفلاً و4 نساء.

وأشار المركز إلى أنه وثق سقوط 26 ضحية من المدنيين نتيجة الألغام التي زرعتها جماعة الحوثي في المحافظة، وعبوات ناسفة من مخلفاتها، كما أشار التقرير إلى تسجيل 182 واقعة اعتقال تعسفي.

ورصد المركز في تقريره 92 واقعة اعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة، منها 20 حالة اقتحام منازل والعبث بالمحتويات و22 حالة مصادرة ممتلكات خاصة جميعها لجماعة الحوثي، بينها مصادرة محطة لبيع الغاز المنزلي و49 واقعة تدمير للمنازل والمنشآت الخاصة، منها حالتا تدمير كلي للمنازل و47 حالة تدمير جزئي.

ولفت التقرير إلى تسجيل 13 حالة انتهاك للممتلكات العامة «المساجد والمدارس» و26 حالة اعتداء وسوء معاملة ومنع من التنقل.

ووفق التقرير فإن «جماعة الحوثي تواصل انتهاكاتها لحقوق اليمنيين من دون مراعاة للدستور والقانون والعرف اليمني مستمرة في الإذلال والقهر والاستحواذ وبشكل يومي، ومن أبرز هذه الانتهاكات الاستمرار في الجباية ونهب الأموال من دون مراعاة للوضع المعيشي السيئ الذي وصل إليه الناس».

وأكد التقرير استمرار الحوثيين في حملات الاقتحام للمحلات التجارية، وقال إنها «عملت على إجبار الموظفين والمعلمين لحضور دوراتهم الثقافية العنصرية والضغط على المعلمين لتدريس ملازم الحوثي».