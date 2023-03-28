10 قتلى بانفجار لغمين من مخلفات «داعش» في سوريا

دمشق (الاتحاد)

قتل 10 أشخاص وأصيب 12 آخرون بجروح بانفجار لغمين من مخلفات تنظيم «داعش» الإرهابي في محيط منطقة «السلمية» بريف حماة الشرقي وسط سوريا وذلك أثناء عملية البحث عن «الكمأة».

وذكرت وسائل إعلام سورية محلية أن «لغماً من مخلفات داعش انفجر في الأراضي التابعة لقرية المستريحة بريف السلمية الشرقي ما أدى لمقتل 9 مدنيين وإصابة اثنين آخرين تم نقلهم إلى مشفى سلمية الوطني».

وأضافت أن انفجار لغم آخر شرق مدينة السلمية أدى إلى مقتل مدني وإصابة 10 آخرين أثناء عمليات البحث عن «الكمأة».

وكثف التنظيم الإرهابي استهدافه للمدنيين الذين يجمعون «الكمأة» خلال الفترة الماضية، حيث سجلت حالات قتل فيها التنظيم مدنيين ذبحاً أو رمياً بالرصاص راح ضحيتها العشرات، بالإضافة إلى الخطف مقابل الفدية.