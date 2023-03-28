الأربعاء 29 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

10 قتلى بانفجار لغمين من مخلفات «داعش» في سوريا

أرشيفية
29 مارس 2023 02:07

دمشق (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"الفارس الشهم 2".. 50 يوماً من العطاء لإغاثة متضرري زلزال سوريا
4 دول عربية تبحث مواجهة التغيرات المناخية

قتل 10 أشخاص وأصيب 12 آخرون بجروح بانفجار لغمين من مخلفات تنظيم «داعش» الإرهابي في محيط منطقة «السلمية» بريف حماة الشرقي وسط سوريا وذلك أثناء عملية البحث عن «الكمأة».
وذكرت وسائل إعلام سورية محلية أن «لغماً من مخلفات داعش انفجر في الأراضي التابعة لقرية المستريحة بريف السلمية الشرقي ما أدى لمقتل 9 مدنيين وإصابة اثنين آخرين تم نقلهم إلى مشفى سلمية الوطني».
وأضافت أن انفجار لغم آخر شرق مدينة السلمية أدى إلى مقتل مدني وإصابة 10 آخرين أثناء عمليات البحث عن «الكمأة».
وكثف التنظيم الإرهابي استهدافه للمدنيين الذين يجمعون «الكمأة» خلال الفترة الماضية، حيث سجلت حالات قتل فيها التنظيم مدنيين ذبحاً أو رمياً بالرصاص راح ضحيتها العشرات، بالإضافة إلى الخطف مقابل الفدية.

داعش
سوريا
ريف حماة
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
محمد بن زايد ومحمد بن راشد في صورة جماعية أثناء إطلاق الاستراتيجية بحضور مكتوم بن محمد ومنصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد وفي الصورة عبدالرحمن العويس وسارة الأميري وعمر العلماء والحضور
الإمارات
رئيس الدولة: أولويتنا خدمة مجتمعنا
اليوم 02:10
شرطة أبوظبي توفير الأجواء الآمنة وتقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع
الإمارات
شرطة أبوظبي توفير الأجواء الآمنة وتقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع
اليوم 02:10
«مبادرة المنال الإنسانية» تدعم دمج تغير المناخ في المناهج التعليمية
الإمارات
«مبادرة المنال الإنسانية» تدعم دمج تغير المناخ في المناهج التعليمية
اليوم 02:09
مغير الخييلي ومسؤولو الدائرة خلال استقبال وفد «أمانة الرياض» (من المصدر)
الإمارات
«تنمية المجتمع أبوظبي» تستقبل وفداً من أمانة منطقة الرياض
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©