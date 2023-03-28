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الأردن: سنزود لبنان بالكهرباء حال توصله لاتفاق مع البنك الدولي

الأردن: سنزود لبنان بالكهرباء حال توصله لاتفاق مع البنك الدولي
29 مارس 2023 02:07

عمّان (الاتحاد)

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أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمس، أن بلاده ستزود لبنان بالكهرباء عبر سوريا بمجرد توصل بيروت لاتفاق مع البنك الدولي ما يوفر للبنان نحو 100 ميغاواط كهرباء. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الصفدي مع نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب، مؤكداً وقوف الأردن إلى جانب لبنان ليتجاوز أزمته. وأضاف الصفدي أنه بحث مع الوزير اللبناني تداعيات أزمة اللاجئين السوريين على البلدين وجهود الأردن للتوصل بالتعاون مع المجتمع الدولي إلى حل سياسي للأزمة السورية من خلال دور عربي، حاثاً المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته تجاه قضية اللاجئين السوريين. 
من جانبه، دعا الوزير اللبناني الأردن وجميع الدول المعنية لإيجاد إطار تنسيقي لأزمة اللاجئين السوريين للتخفيف من أعبائها على اللاجئين وعلى لبنان سياسياً واقتصادياً وأمنياً.

البنك الدولي
الأردن
لبنان
أيمن الصفدي
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