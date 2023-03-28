إيطاليا.. تدفق 6 آلاف مهاجر في 5 أيام

روما (وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية تسجيل وصول 6564 مهاجراً غير نظامي إلى سواحل البلاد بالأيام الـ5 الماضية. وأشارت الداخلية الإيطالية إلى أن ذروة التدفقات تم تسجيلها السبت الماضي، مع وصول 2815 شخصاً. ووفق الوزارة، فإنه منذ بداية العام وصل ما مجموعه 26927 مهاجراً إلى شواطئ البلاد، مقارنة بـ 6543 مهاجراً في نفس الفترة من عام 2022. من جهته، وصف نائب رئيس الوزراء وزير البنية التحتية في الحكومة الإيطالية ماتيو سالفيني التصاعد الأخير في تدفقات المهاجرين نحو سواحل بلاده الجنوبية بـ«هجوم من المجرمين قيد التقدم»، في إشارة إلى تجارة تهريب البشر.