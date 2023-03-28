البرتغال.. قتيلان في هجوم على مركز إسلامي في لشبونة

لشبونة (وكالات)

قالت الشرطة البرتغالية: إن شخصين على الأقل قُتلا وأصيب آخرون في هجوم بسكين في مركز إسلامي في لشبونة أمس. وأضافت الشرطة في بيان أن رجلاً مجهول الهوية يحمل سكيناً كبيراً هاجم المركز الديني في لشبونة. وأطلقت قوات الشرطة النار عليه بعد رفضه إلقاء السلاح واقترابه من أفراد الأمن وهو يحمل السكين، وألقت القوات القبض عليه ونقلته إلى المستشفى. ولم تؤكد الشرطة البرتغالية حتى الآن جنسية المشتبه به منفذ الهجوم. وقال رئيس الوزراء أنطونيو كوستا: إن كل شيء يشير إلى أنه «حادث فردي» مضيفاً أن «من السابق لأوانه» تقديم أي تفسير للجريمة.