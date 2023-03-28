3 قتلى و13 مفقوداً بعد غرق قارب بالكاريبي

ذكرت مؤسسة إعلامية حكومية أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وفقد 13 آخرون بعد انقلاب قارب كان متجها إلى سانت كيتس ونيفيس بشرق الكاريبي انطلاقا من أنتيجوا المجاورة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء. وقالت خدمة (إيه.بي.إس) الإخبارية الحكومية في أنتيجوا في بيان إن القارب، الذي انقلب على بعد 19 كيلومترا تقريبا جنوبي قرية كوناري في سانت كيتس، غادر أنتيجوا التي تقع على بعد نحو 105 كيلومترات إلى الشرق وعلى متنه 32 راكبا. وأضافت أن قوات الدفاع في سانت كيتس ونيفيس كثفت جهود البحث بعد انتشال 16 شخصا من المياه ونقلهم إلى سانت كيتس، من بينهم اثنان من مواطني أنتيجوا وباربودا بالإضافة إلى 14 شخصا من دول في أفريقيا. وقال الكولونيل تيلبرت بنيامين من قوة دفاع أنتيجوا وباربودا لخدمة (إيه.بي.إس) إن طائرة أُرسلت للمساعدة في البحث عن المفقودين.

المصدر: وكالات