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واشنطن تحضّ الفرقاء في كينيا على ضبط النفس

من احتجاجات كينيا
29 مارس 2023 00:26

حضّت الولايات المتحدة الثلاثاء كل الفرقاء في حليفتها كينيا إلى ضبط النفس واحترام الحق في التظاهر السلمي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل في تصريح للصحافيين "نشجّع القادة السياسيين والمحتجين وكل الأحزاب على نبذ العنف والخطاب التهديدي الذي يمكن أن يحرّض على العنف".

وتابع "ندعو قوات الأمن الحكومية إلى ممارسة ضبط النفس في حماية السلامة العامة والممتلكات".

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود وقد قتل شخصان على الأقل منذ بدء التظاهرات الأسبوع الماضي.

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المصدر: وكالات
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