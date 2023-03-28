الأربعاء 29 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بايدن: حيازة بنادق هجومية «فكرة مجنونة»

جو بايدن
28 مارس 2023 23:06

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء غداة عملية إطلاق نار جديدة في مدرسة، أنّ غالبية الأميركيين يعتبرون من "الغريب" حيازة بنادق هجومية، وهي أسلحة عسكرية تُستخدم بانتظام في مثل هذا النوع من المجازر.

وقال للصحافيين رداً على أسئلة حول المذبحة التي وقعت الاثنين في ناشفيل في جنوب الولايات المتّحدة إنّ "غالبية الأميركيين ترى أنّ حيازة بنادق هجومية أمر غريب، أنّها فكرة مجنونة، ويعارضون ذلك".

والاثنين قتلت امرأة مسلّحة ببندقيتين هجوميتين ومسدّس، ثلاثة أطفال في التاسعة من العمر وثلاثة بالغين في مدرسة ابتدائية كانت ترتادها قبل سنوات، قبل أن ترديها الشرطة.

وأعرب بايدن عن استيائه من تقاعس الكونغرس عن اتخاذ أي إجراء بشأن البنادق الهجومية - حيازتها قانونية - معلنا أنه عاجز أمام هذه القضية.

وقال "لقد استخدمت كامل صلاحياتي للتحرك شخصياً في مسألة الأسلحة. على الكونغرس ان يتحرك".

واضاف "لا يمكنني القيام بأي شيء سوى مناشدة الكونغرس التصرف بمسؤولية".

وذكّر الرئيس الديمقراطي بأن البنادق الهجومية كانت محظورة في الولايات المتحدة لمدة عشر سنوات، بين عامي 1994 و2004.

أخبار ذات صلة
واشنطن تعلن عن مساعدات لدعم السلام في غرب أفريقيا
بايدن: الأزمة المصرفية «لم تنته بعد»
المصدر: وكالات
أسلحة
جو بايدن
أميركا
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
محمد بن زايد ومحمد بن راشد في صورة جماعية أثناء إطلاق الاستراتيجية بحضور مكتوم بن محمد ومنصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد وفي الصورة عبدالرحمن العويس وسارة الأميري وعمر العلماء والحضور
الإمارات
رئيس الدولة: أولويتنا خدمة مجتمعنا
اليوم 02:10
شرطة أبوظبي توفير الأجواء الآمنة وتقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع
الإمارات
شرطة أبوظبي توفير الأجواء الآمنة وتقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع
اليوم 02:10
«مبادرة المنال الإنسانية» تدعم دمج تغير المناخ في المناهج التعليمية
الإمارات
«مبادرة المنال الإنسانية» تدعم دمج تغير المناخ في المناهج التعليمية
اليوم 02:09
مغير الخييلي ومسؤولو الدائرة خلال استقبال وفد «أمانة الرياض» (من المصدر)
الإمارات
«تنمية المجتمع أبوظبي» تستقبل وفداً من أمانة منطقة الرياض
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©