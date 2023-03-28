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39 قتيلاً جراء حريق في مأوى لمهاجرين بالمكسيك

من موقع الحريق
28 مارس 2023 22:00

قالت سلطات الهجرة المكسيكية، اليوم الثلاثاء، إن 39 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 29 آخرون إثر حريق في مأوى للمهاجرين شمالي المكسيك على الحدود مع الولايات المتحدة.

ويعتقد أن المهاجرين بالمأوى الواقع في مدينة سيوداد خواريس، الواقعة جنوب مدينة إل باسو في ولاية تكساس الأميركية، أشعلوا الحريق بعد إخبارهم أنهم سيتم نقلهم إلى موقع مختلف.

وذكر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مؤتمره الصحفي اليومي "إنهم وضعوا مراتب أمام باب المأوى وأضرموا فيها النار كإجراء احتجاجي"، ثم خرج الحريق عن السيطرة.

وأعرب أوبرادور عن أسفه إزاء المأساة.

وبحسب هيئة الهجرة المكسيكية كان هناك 68 رجلاً بالغاً من أميركا الجنوبية والوسطى في المأوى مساء أمس الاثنين. وأفادت تقارير إعلامية بأن المهاجرين كانوا محتجزين عند نقاط عبور حدودية مختلفة في سيوداد خواريس خلال اليوم السابق.

وتم نقلهم إلى مأوى المهاجرين قبل أن يتم ترحيلهم إلى بلادهم.

 

 

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