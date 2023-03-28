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روسيا تؤكّد استخدام أوكرانيا لصواريخ أميركية متطورة

راجمة الصواريخ الأميركية «هيمارس «أرشيفية»
28 مارس 2023 20:45

 أكّدت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء أنّها أسقطت صاروخاً أميركياً بعيد المدى من طراز GLSDB، في أول تأكيد على تسليم هذا النوع من الأسلحة إلى أوكرانيا التي تعتبرها ضرورية لشنّ هجوم مضادّ تحضّر له منذ أشهر.

ولم تقدّم أوكرانيا حتى الآن أيّ معلومات عن نشر هذه الأسلحة.

ويأتي الإعلان الروسي غداة تسلّم أوكرانيا أولى الدبابات الثقيلة من بريطانيا وألمانيا، وهو ما تطالب به كييف منذ فترة طويلة لمواجهة الهجوم الروسي.

وقالت الوزارة في بيان حول هذه الصواريخ التي يصل مداها إلى 150 كيلومتراً والتي كانت الولايات المتّحدة وعدت بتسليمها لكييف بداية فبراير إنّ "الدفاع المضادّ للطائرات... أسقط 18 صاروخ هايمارس وصاروخاً موجّها من طراز GLSDB".

وصواريخ Ground Launched Small Diameter Bomb التي تعني "القنبلة ذات القطر الصغير التي تطلق من الأرض"، هي ذخائر صغيرة القطر وعالية الدقة تصنّعها شركتا "بوينغ" الأميركية و"ساب" السويدية.

ويمكن لهذه الصواريخ التحليق لمسافة تصل إلى 150 كيلومتراً وبالتالي تهديد مواقع روسية، خصوصاً مستودعات الذخيرة.

 

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المصدر: وكالات
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