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ألمانيا بصدد إقرار مساعدات عسكرية كبيرة لأوكرانيا

دبابات أوكرانية قرب الحدود مع روسيا
28 مارس 2023 20:38

قال مصدر في مجلس النواب الألماني، اليوم الثلاثاء، إن لجنة الموازنة في البوندستاغ ستقرّ الأربعاء زيادة كبيرة في المساعدات العسكرية الألمانية لأوكرانيا.

وستصوّت اللجنة على تخصيص مبلغ إجمالي قدره 12 مليار يورو ستتوزّع في آن معاً على تزويد كييف إمدادات عسكرية وعلى إعادة ملء مخازن الجيش الألماني بالأسلحة والذخيرة بعدما أفرغ قسماً كبيراً من هذا المخزون خلال العام الماضي لمدّ كييف بالأسلحة والذخيرة.

وإذا ما أقرّت اللجنة هذا التمويل، كما هو متوقّع، فإنّ حجم المساعدة الألمانية لأوكرانيا سيقفز من 3 مليارات تمّ التعهّد بها حتى الآن، إلى حوالي 15 مليار يورو، بما في ذلك المبالغ التي سيتم استخدامها لإعادة ملء مخازن الجيش الألماني.

وصباح الأربعاء ستعرض وزارة المالية على النواب عدداً من المقترحات في هذا الاتجاه.

وبحسب المصدر نفسه، فإنّ الجيش الألماني سيتمكّن من الاستفادة من جزء من هذه المخصّصات الجديدة اعتباراً من هذا العام.

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