إغلاق عشرات المدارس في بلغاريا بسبب تهديدات بوجود قنابل

أعلنت الشرطة البلغارية أن عشرات المدارس في مختلف أنحاء البلاد طلب منها الإغلاق الاثنين والثلاثاء بعد تلقيها تهديدات عبر البريد الالكتروني بوجود قنابل.



وطلبت السلطات البلغارية المساعدة من أجهزة الاستخبارات التابعة لشركائها وخصوصا الولايات المتحدة في محاولة لمعرفة مصدر هذه التهديدات كما أضاف.

وأعلنت السلطات ان مصدر التهديدات عبر البريد الإلكتروني حسابات غوغل.

جاء في رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس "هناك متفجرات تي ان تي وضعت في كل المدارس. ستنفجر مدارسكم قريبا. أتمنى ان تموتوا".



أدى هذا الانذار إلى إجلاء عشرات التلاميذ من المدارس في العاصمة صوفيا ومدن تقع على البحر الأسود، بورغاس وفارنا وبليفن في شرق بلغاريا وبليفين في الشمال ما أثار حالة من الذعر.

ولم يتم العثور على متفجرات حتى الآن في المدارس.



