النمسا تلغي أكثر من 100 رحلة جوية

ألغت الخطوط الجوية النمساوية أكثر من 100 رحلة جوية اليوم الثلاثاء، حيث يطالب العاملون برفع الأجور، فيما تعد أحدث حلقة من الاحتجاجات التي تجتاح قطاع الطيران الأوروبي قبل موسم السفر خلال عيد الفصح.
ووفقا لغرفة التجارة في النمسا، فإن الشركة كانت قد عرضت رفع الأجور بنسبة 3ر12%. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ممثلي العاملين أن المقترح ينطبق فقط على بعض العاملين، في حين أن البقية سوف يحصلون على زيادة بنسبة 10%.
وقد ألغت شركة دويتشه لوفتهانزا ايه جيه، المالكة للخطوط الجوية النسماوية، عدة رحلات جوية في ألمانيا أمس الاثنين في ظل خلاف مماثل بسبب الأجور.