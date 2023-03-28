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قتيل ومصابون في حادث طعن بالبرازيل

قتيل ومصابون في حادث طعن بالبرازيل
28 مارس 2023 09:47

توفي معلم كان قد أصيب بجروح خطيرة في هجوم بسكين في مدرسة في مدينة ساو باولو البرازيلية، حسبما أفادت حكومة الولاية في بيان يوم الاثنين.

وأصيب أربعة أشخاص آخرين في الهجوم لكنهم ليسوا في حالة حرجة، وفقا للبيان.

وتم القبض على مشتبه به (13عاما) حسبما قال حاكم ساو باولو تارسيسيو دي فريتاس على تويتر.

وذكرموقع "جي 1" الإخبارية أن المعلم( 71 عاماً) أصيب في النهاية بسكتة قلبية وتوفي في المستشفى.

وأمرت حكومة ولاية ساو باولو بفترة حداد رسمية لمدة ثلاثة أيام.

وقال دي فريتاس، الذي يقوم حاليا برحلة إلى أوروبا، في تغريدة على تويتر إنه غير قادر على التعبير بالكلمات عن "حزنه لأنباء الهجوم على الطلاب والمعلمين في مدرسة تومازيا مونتورو الحكومية في فيلا سونيا".

وقال وزير الأمن العام جيلهيرم ديريت للصحفيين إن معلمة التربية البدنية تغلبت على المهاجم، ومنعت الأسوأ. مضيفا: "كانت هي التي شلت حركة المهاجم، وتأكدت من أخذ السكين منه. ولولا أعمالها البطولية، لكانت المأساة بالتأكيد أكبر بكثير". وظل الدافع وراء الهجوم غير واضح في البداية. ووفقا لوكالة الأنباء البرازيلية، كان هناك خلاف بين المشتبه به وتلميذ آخر خلال الأسابيع الماضية. وقال أولياء الأمور للتلفزيون البرازيلي إن العنف الجسدي أمر شائع في المدرسة الواقعة جنوب غرب وسط المدينة.

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المصدر: وكالات
حادث طعن
هجوم
البرازيل
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