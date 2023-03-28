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قتلى وعشرات المفقودين بانزلاقات تربة في الإكوادور

أشخاص يقفون بجوار منزل مدمر بعد انهيار أرضي في ألوسي ، الإكوادور
28 مارس 2023 09:38

قتل 7 أشخاص وأبلغ عن فقدان نحو 46 آخرين جراء انزلاقات تربة في جنوب الإكوادور تسببت بها أمطار غزيرة هطلت ليل الأحد واستمرت حتى الاثنين، بحسب ما أعلنت السلطات.

وطمرت عشرات المنازل في منطقة ألوسي بإقليم تشيمبورازو على بعد 300 كيلومتر جنوب كيتو، في منطقة الأنديز التي ضربها زلزال الأسبوع الماضي.

وأعلنت الأمانة العامة للإعلام في الحكومة أنها راجعت الحصيلة الأولى للضحايا التي جرى الإعلان عنها وخفضت عدد القتلى المؤكدين من 16 إلى 7، بالإضافة إلى إصابة 23 بجروح.
وتضرّر حوالي 500 شخص من جرّاء الانزلاقات.

وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام عشرات من رجال الإنقاذ والمدنيين وهم يحاولون تحرير الأشخاص العالقين تحت الركام والأتربة وسط أضواء سيارات الاسعاف.

وقال رئيس الإكوادور غييرمو لاسو على تويتر إنّ عناصر الإطفاء يعملون بشكل حثيث منذ ساعات الصباح الأولى "لمساعدة المواطنين المتضررين".

ومنذ يناير، خلّفت أمطار غزيرة 22 قتيلاً و346 مشرّداً في الإكوادور. وقالت السلطات إنّ أكثر من 6900 منزل تضرّر جزئياً و72 منزلاً دُمّرت بالكامل.

وفي فبراير، أدّت الأمطار إلى تعليق ضخّ النفط الخام لمدة خمسة أيام عبر خط أنابيب كان مهددا بالانكسار بعد انهيار جسر.



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