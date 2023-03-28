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قتلى في هجوم انتحاري بكابول

سيارة إسعاف تحمل ضحايا من مكان قريب من موقع هجوم انتحاري في كابول
28 مارس 2023 09:00

قُتل ستة مدنيين على الأقل، بهجوم انتحاري قرب وزارة الخارجية في كابول تبناه تنظيم داعش، على ما أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية الافغانية عبد النافع تاكور.

وأوضح عبد النافع تاكور على تويتر أن القوات الأفغانية استهدفت المهاجم، لكن العبوة التي كان يحملها "انفجرت، ما أسفر عن مقتل ستة مدنيين وإصابة آخرين".

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس أن الانفجار وقع أمام مركز تجاري ليس بعيدا عن الوزارة.

وأعلن تنظيم داعش في وقت لاحق مسؤوليته عن الهجوم.

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