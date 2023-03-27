الأسطول الأميركي الـ11 يصل شبه الجزيرة الكورية اليوم

سيؤول (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أمس، أن الأسطول الـ11 الأميركي الذي يشمل حاملة الطائرات نيمتز، سيصل شبه الجزيرة الكورية، اليوم. وقالت الوزارة، في بيان: إن الأسطول «سيصل قاعدة بوسان البحرية اليوم لتعزيز التعاون الودي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة احتفالاً بالذكرى السنوية الـ70 للتحالف بين البلدين». وذكرت الوزارة أن نشر الأسطول في شبه الجزيرة الكورية جاء كجزء من تنفيذ التزام الولايات المتحدة بنشر الأصول الاستراتيجية الأميركية في الوقت المناسب وبطريقة منسقة.

في السياق، أطلقت كوريا الشمالية أمس صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه بحر اليابان هما الأحدث في سلسلة من اختبارات الأسلحة خلال الأسابيع الأخيرة، حسبما أعلن الجيش الكوري الجنوبي.

ويأتي الإطلاق عقب تدريبات الإنزال البرمائية «سانغ يونغ» التي بدأتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأسبوع الماضي، ونشر حاملة الطائرات الأميركية في شبه الجزيرة الكورية.