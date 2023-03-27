650 مهاجراً يصلون إيطاليا على متن قارب

روما (وكالات)

وصل نحو 650 مهاجراً الساحل الإيطالي على متن قارب صيد مساء أمس الأول، في أحدث محاولات الوصول للبلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «انسا» أن القارب المكتظ بالركاب، قد غادر ليبيا، ويسير في البحر منذ 5 أيام.

وقالت: «إن الركاب كانوا جميعهم من الرجال، ووصلوا بدون مساعدة من قوات خفر السواحل أو رجال الإنقاذ المدنيين.

من ناحية أخرى، أنقذت منظمة أطباء بلا حدود 190 مهاجراً من البحر المتوسط ونقلتهم إلى بلدة باري بجنوب إيطاليا، وقالت المنظمة: إن سفينة «جيو بارينتس» التابعة لها وصلت الميناء على ساحل البحر الأدرياتيكي، وكانت السفينة قد حملت مهاجرين الجمعة الماضية من قارب خشبي، بينهم عدد من القصر الذين كانوا بمفردهم.