«الحوثي» يستغل المساجد لنشر الكراهية في رمضان

أحمد مراد (عدن، القاهرة)

لم تسلم حرمة شهر رمضان المبارك من انتهاكات جماعة الحوثي الانقلابية التي اغتالت فرحة اليمنيين، بممارسات إجرامية كثيرة، وسياسات طائفية أفسدت الأجواء الروحانية للشهر الكريم.

وأكد المحلل والناشط السياسي اليمني، عيضة بن لعسم، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن جماعة الحوثي تتعمد تنغيص حياة اليمنيين وإذلالهم، وإفساد فرحتهم بالمناسبات الدينية والوطنية، ما جعلهم يستقبلون رمضان في ظروف من الحزن نتيجة الانتهاكات المستمرة، وآخرها قيام العناصر الانقلابية بتعذيب الناشط اليمني في محافظة إب، حمدي المكحل، حتى الموت لانتقاده سياسات وممارسات الجماعة الانقلابية، حيث تحولت جنازته لمظاهرة عارمة ضد الحوثيين.

وفي أول أيام رمضان، ارتكبت الجماعة الانقلابية جريمة بشعة بقتل شخص في بلدة «وادي الغراب» بمحافظة إب، حيث اقتحمت منزله وقامت بإعدامه بالرصاص أمام زوجته وأطفاله، ثم عمدت للتمثيل بجثته وسحله أمام أهالي البلدة في مشهد مروع يماثل جرائم تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأشار المحلل والناشط السياسي اليمني إلى أن انتهاكات الحوثيين لا تُعد ولا تُحصى، إذ يعاني الجميع ارتفاع الأسعار في ظل اقتصاد منهار، وبات الكثيرون منهم عاجزين عن توفير احتياجات مائدة رمضان، بعدما سنت الجماعة الانقلابية مؤخراً ما يُعرف بـ«قانون الخُمس» الذي ينص على فرض مبالغ مالية على التجار ورجال الأعمال لصالح ما تُسميهم بـ«فقراء بني هاشم»، ما ترتب عليه ارتفاع أسعار جميع السلع والمنتجات.

وقال بن لعسم، إن الحوثيين يفسدون أجواء رمضان الروحانية عبر نشر الكراهية والطائفية، حيث يفرضون خطباء تابعين لهم على المساجد في مناطق سيطرتهم لنشر أفكارهم الطائفية، ويلقى ذلك معارضة من الشعب اليمني رغم القمع والتنكيل.

وأشار إلى قيام الجماعة الانقلابية باعتقال ناشطين بمواقع التواصل انتقدوا قادة الحوثيين واتهموهم بالفساد وترك الشعب يموت جوعاً، بينما يأكلون هم الأموال، مع معاناة اليمنيين المستمرة من الجماعة التي لا تلتزم بأي تعهدات أو التزامات.

ووصف المحلل السياسي اليمني، إبراهيم الجهمي، ممارسة جماعة الحوثي بأنها اغتيال ممنهج لفرحة وبهجة شهر رمضان المبارك وطقوسه المتميزة التي توارثها اليمنيون جيلاً من بعد جيل. وقال الجهمي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الجماعة الانقلابية تُصر على الامتناع عن دفع رواتب الموظفين، ما يجعل آلاف الأسر عاجزة عن شراء مستلزمات رمضان، واستمرار تفاقم أزمة الغلاء، وتحويل المساجد إلى منابر للكراهية والطائفية.

وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال الفترة الأخيرة نتيجة السياسيات الحوثية الجبائية، واستحداث مراكز جمركية ضاعفت من أزمة الأسعار، بالإضافة إلى مشكلات المشتقات النفطية التي يبيعها الانقلابيون في السوق السوداء.