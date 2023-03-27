البنك الدولي يمنح اليمن مساعدات بقيمة 207 ملايين دولار

عدن (الاتحاد)

أعلن البنك الدولي، أمس، تقديم مساعدات لليمن بقيمة 207 ملايين دولار لتمويل برنامج مكافحة انعدام الأمن الغذائي.

وهذا التمويل الجديد الذي سيتمّ إنفاقه على ثلاث مراحل من أجل «الحدّ من مخاطر التأخير في تلبية الاحتياجات»، يستهدف بشكل خاص المناطق التي يرتفع فيها مستوى انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية من أجل تأثير أفضل، على ما ذكر البنك الدولي في بيان.

ونقل البيان عن المديرة الإقليمية للبنك، تانيا ماير، قولها إنّ «التمويل الإضافي يعكس التزام البنك الدولي بتحسين حياة اليمنيين العالقين وسط أزمات متعددة، ما بين الحرب وأزمة الغذاء وحالات الطوارئ المناخية».

ومنذ عام 2016، قدّم البنك الدولي أكثر من 3.5 مليار دولار مساعدات إلى اليمن، علاوة على المساعدة الفنية لدعم وكالات الأمم المتّحدة الموجودة في البلاد والمؤسسات المحلية.

ويدعم برنامج مكافحة انعدام الأمن الغذائي 1.42 مليون أسرة، بحسب البنك الدولي الذي يؤكد أنّ الاحتياجات كبيرة للغاية، مع 21.6 مليون شخص ينتظرون المساعدات الغذائية في عام 2023، بينهم 19 مليون شخص يواجهون صعوبات في الحصول على غذاء، تبلغ أحياناً «مستويات كارثية».

وفي سياق أخر، أكدت الحكومة اليمنية أن تصاعد الجرائم التي ترتكبها جماعة الحوثي الانقلابية في ظل التحركات الإقليمية والأممية والدولية للوصول إلى حل سياسي لن تمر من دون عقاب أو محاسبة، مشددةً رفضها على القبول ببقاء الشعب اليمني رهينة لانتهاكات الانقلابيين»، ومشيرةً إلى أن الطريق الوحيد للحل هو في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.