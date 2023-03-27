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وزيرا خارجية السعودية وإيران يقرران عقد لقاء خلال رمضان

وزيرا خارجية السعودية وإيران يقرران عقد لقاء خلال رمضان
28 مارس 2023 02:21

الرياض (الاتحاد)

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اتفق وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أمس، مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على عقد لقاء بينهما خلال شهر رمضان الجاري.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع الوزيرين، بحسب بيان لوزارة الخارجية السعودية، في ثاني اتصال بينهما خلال أقل من أسبوع.
وأفادت الخارجية السعودية بأن «الأمير فيصل بن فرحان، تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية إيران».
وبحث الجانبان خلال الاتصال الهاتفي عدداً من الموضوعات المشتركة في ضوء الاتفاق الثلاثي الذي تم التوقيع عليه في الصين.
ووفق البيان «اتفق الوزيران على عقد لقاء ثنائي بينهما خلال شهر رمضان الحالي»، من دون تحديد موعد بعينه.
وسيكون هذا أول لقاء بين الوزيرين منذ اتفاق بكين بين السعودية وإيران في 10 مارس الجاري.

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية الإيراني
السعودية وإيران
السعودية
إيران
فيصل بن فرحان
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