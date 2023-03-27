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لبنان.. كبار السن والمتقاعدون بلا حماية اجتماعية

الأزمات المتتالية في لبنان أثرت سلباً على المتقاعدين وكبار السن (أرشيفية)
28 مارس 2023 02:21

عبد الله أبو ضيف (بيروت، القاهرة)

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حذر خبراء لبنانيون من غياب الحماية الاجتماعية لكبار السن والمتقاعدين في ظل التراجع الكبير في قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار غير المسبوق والذي يزيد من معاناة هذه الفئة، مطالبين البرلمان بسرعة إصدار قوانين منظمة للحماية الاجتماعية.
وقال المحلل الاقتصادي اللبناني نسيب غبريال إن غياب الرعاية والحماية الاجتماعية عن كبار السن إحدى المآسي التي يعيشها قطاع واسع من الشعب اللبناني والذي يتضمن المتقاعدين والمسنين، مشيراً إلى عدم وجود أي نوع من التغطية الصحية بعد التقاعد ولا يوجد معاش تقاعدي ولا ما يعرف بالتغطية المؤقتة في فترة البطالة والتي تعني إعطاء نسبة من الراتب لفترة من الوقت. 
وأضاف غبريال في تصريح لـ«الاتحاد» أنه لا يوجد برنامج مؤقت لتغطية فترة البطالة وبالتالي يعيش كبار السن والمتقاعدون معاناة مضاعفة، خاصة أن الحاجة إلى رعاية صحية تزداد مع تقدم السن من أدوية وفحوص طبية وعمليات جراحية وغيرها.
وأكد أن «الكثيرين من الأهالي يتجهون لشركات التأمين لتلافي هذا الأمر، فيما يعتمد البعض على المشاركة والتكافل الاجتماعي في هذه الحالات»، داعياً إلى وجوب أن يكون هناك قانون يوفر الرعاية الاجتماعية والحماية للمسنين والمتقاعدين خصوصاً والشعب اللبناني بشكل عام، مؤكداً عدم توافر برامج تقاعدية في كافة منشأت القطاع العام.
وأوضح أن هناك مشروعات قوانين منذ سنوات لتغطية صحية شاملة لكل اللبنانيين خصوصا بعد التقاعد، ولكن هذه القوانين مازالت قابعة في أدراج مجلس النواب ولم يصوت عليها حتى الآن.
وفي السياق، قال المحلل السياسي اللبناني والقاضي السابق بيتر جرمانيوس، إن هناك محاولات عدة لمواجهة هذا الأمر خاصة مع انخفاض وتراجع قيمة الليرة، حيث طرحت عدة أفكار قبل الأزمة لإنشاء أنظمة تقاعدية ولكن القطاع الخاص حاول أن يملأ الفراغ من خلال إعطاء شركات التأمين منتجات إدخارية واستثمارية وكذلك القطاع المصرفي.
وأضاف جرمانيوس في تصريح لـ«الاتحاد» أنه رغم الانهيار الاقتصادي والمالي إلا أن السلطة السياسية منذ نحو 3 سنوات ترفض إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتعزل لبنان عن المنظمات الدولية وقنوات التمويل الرسمية المعتمدة بين الدول. وأشار إلى أن هذا «الوضع يؤدي الى افقار متزايد بما لا يمكن معالجته، ومن هذه الطبقات المتقاعدون وكبار السن الذين لا يستطيعون أن يعملوا أو لا يجدون عملاً».

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