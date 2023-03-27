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اتفاق ليبي على توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية

اتفاق ليبي على توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية
28 مارس 2023 02:21

حسن الورفلي (بنغازي)

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اتفقت اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا «5+5» وقادة الوحدات العسكرية والأمنية على مواصلة العمل في توحيد المؤسسة العسكرية، من خلال رئاسات الأركان وتوحيد المؤسسات الأمنية وباقي مؤسسات البلاد، وإيجاد حكومة موحدة لكل المؤسسات.
وشدد أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة وقادة الوحدات العسكرية والأمنية في شرق وغرب وجنوب البلاد بالإضافة إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي، في ختام الاجتماع الأمني الذي عقد في طرابلس، على ضرورة أن يكون الحوار «ليبياً - ليبياً» وداخل الأراضي الليبية، ورفض التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، والالتزام الكامل بكل ما نتج عن الحوار بين القادة العسكريين والأمنيين مع اللجنة العسكرية المشتركة في اجتماعها الأول بتونس والثاني في طرابلس. 
ودعوا إلى نبذ الاقتتال والعنف بكافة أشكاله على كامل التراب الليبي، زيادة المجهودات لحل مشاكل المهجرين والنازحين والمتضررين من الاقتتال والحروب، واستكمال جهود المصالحة الوطنية وجبر الضرر، والمضي في مسعى الانتخابات، وحث مجلسي النواب والأعلى للدولة على استكمال الإجراءات المنوطة بهم، على أن يعقد الاجتماع المقبل في مدينة بنغازي خلال شهر رمضان. 

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