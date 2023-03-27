تونس: نعول على إمكاناتنا ودعم الشركاء في إنجاح مسار الإصلاح

تونس (الاتحاد)

أعلنت وزارة الخارجية التونسية، أن تونس تعوّل على إمكاناتها الذاتية والدعم الاقتصادي والمالي من شركائها، لإنجاح مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، مع المفوّض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني، الذي يقوم بزيارة عمل إلى تونس.

وقالت وزارة الخارجية التونسية، إن عمار «نوّه بالشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تربط تونس بالاتحاد الأوروبي».

وأضاف أن «بلاده تعول على إمكاناتها الذاتية وعلى الدعم الاقتصادي والمالي لشركائها، بما فيهم الاتحاد الأوروبي، لإنجاح مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي».

ودعا عمار الجانب الأوروبي، إلى «تفهّم خصوصية المرحلة التي تمر بها تونس، واعتماد خطاب مسؤول وبناء يعكس حقيقة الواقع، ويثمن ما تم تحقيقه في إطار السعي إلى إرساء ديمقراطية حقيقية».